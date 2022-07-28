Это прозвучало тревожно, хотя содержание сообщения и не ново. Месяц назад генерал Буданов – глава военной разведки и с 25 июля координатор всех разведывательных служб – говорил то же самое. В августе наступит кульминация военных действий, украинская армия должна освободить оккупированные территории, самое главное на Юге. А до конца года военные действия прекратятся, что создаст предпосылки для мирных переговоров.

В свою очередь эксперт Атлантического совета Ричард Хукер отметил (20 июля), что до конца года украинское контрнаступление проблематично из-за необходимости поставок большого количества западной техники (артиллерии, самолетов и ракетных систем) и обучения украинских резервистов работе с ней. По его оценкам, Украина может выставить 1 миллион солдат, что дает ей многократное преимущество. Ибо российская армия имеет численность не 800 тысяч солдат в линейных батальонах, а 300 тысяч, из которых 90 тысяч уже участвуют в войне.

Терминология и несколько расчетов

Учитывая большой поток информации и прогнозов, следует упорядочить полученные знания и попытаться определить, на каком этапе находятся военные действия. То есть, с точки зрения каких критериев оценивать успехи украинцев, а с каких - россиян. Что для одной и другой сторон будет победой, а что поражением.

Сначала терминология и некоторые цифры. Для украинского Генштаба с 24 февраля продолжается "стратегическая оборонная операция", то есть армия должна защищать территорию и наносить врагу максимальные потери – в людях и технике. Длина фронта, включая границу с Беларусью, составляет 2 500 км, где ежедневные бои длятся на отрезке 1 400 км. От приграничной зоны к северо-востоку от Харькова до пригорода Херсона.

Но территорией боевых действий является вся страна, потому что стратегия Кремля предусматривает и ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также террор населения. С начала войны выпущено более 3 тысяч ракет, из которых 60% были направлены против гражданских целей (данные Минобороны Украины).

Ожесточеннее всего Россия атакует Донбасс, менее интенсивно Юг (на Запорожье практически не наступают). После захвата Северодонецка и Лисичанска, двух крупнейших городов Луганской области, командование объявило "оперативный перерыв" для перегруппировки и пополнения сил. Неделю назад министр обороны РФ Сергей Шойгу ее завершил, что пока не принесло особых результатов. Украинцы эффективно обороняют Бахмут и Сиверск, отражая атаки с направления Изюма на Славянск.

Для россиян главной целью является захват Краматорска – главного города неоккупированной части Донбасса. Однако, учитывая их темпы, это отдаленная перспектива. Тем более что эксперты сходятся во мнении, что сейчас начался третий этап войны, в котором инициатива должна перейти к украинцам.

Российское войско обескровливается

Первая фаза продолжалась до конца марта, когда россиян отбросили от Киева, Сум, Чернигова и Харькова. Ключевую роль в победе в "битве за Киев" сыграло уничтожение воздушного десанта, мостов, маневровая оборона линейных войск с применением артиллерии, действия спецназа и эффективное использование западной помощи (джавелинов, NLAW-ов, байрактаров и польских перунов). Элитные десантные, механизированные и бронетанковые части понесли огромные потери и были вынуждены отойти.

Вторая фаза называется "Битва за Донбасс". Путин назначил новое командование и поставил амбициозные задачи: взять всю Луганскую и Донецкую области с Мариуполем, покорить Николаев и Одессу, получить сухопутное сообщение с так называемым Приднестровьем, то есть оккупированной россиянами частью Молдовы. А также установление полного контроля над Черным морем благодаря захвату Змеиного острова. Успех операции должен был открыть путь к оккупации всей Левобережной Украины и возобновлению наступления на Киев.

На Донбассе сконцентрировано 60% сил захватчика (восстановленных, насчитывающих 130-150 тысяч солдат). Залогом победы была стратегия артиллерийской "стены огня" - использование максимального количества артиллерии на узком участке фронта. Территория атаки была разбита на квадраты и систематически "поливалась огнем". На подготовленное таким образом поле боя шла пехота, усиленная танками. Не нападения на укрепленные украинским войском районы, села и города. Не жалея ничего и никого, атакуя районы, где находились украинские войска, села и города.

После трех с половиной месяцев боев россияне не достигли практически никаких целей, платя очень высокую цену за захват Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска. Данные украинского Генштаба и американской и британской разведок разнятся (украинцы сообщают, что только во время боев за Северодонецк и Лисичанск россияне потеряли 11-12 тысяч бойцов), что не меняет сути дела. Русская армия обескровливается, моральный дух рушится, а пополнение взять неоткуда.

Основной проблемой является нехватка пехоты, отсюда использование частных военных компаний (включая печально известную группу Вагнера), вербовка наемников на Ближнем Востоке и в Африке, назначение добровольческих батальонов из числа национальных меньшинств и мобилизация новобранцев в оккупированной Украине.

Перевооружение армии

На основании оценки этих фактов глава британской внешней разведки MИ6 Ричард Мур заявил, что российские войска вскоре обессилятся, у командования возникнут проблемы с отправкой войск и вооружения во время боев. А это даст украинским войскам возможность контратаки.

Украинский штаб пока не объявил о начале "стратегической наступательной операции", хотя две недели назад Зеленский отдал приказ генералам "деоккупировать" прибрежные районы юга. Причина – основательная реорганизация Вооруженных Сил Украины, перевод их на западное вооружение и проверка планов по приобретенному опыту.

Прежде всего украинцы должны восполнить потери. Особенно драматичным был май, когда каждый день теряли 100-200 убитыми и 300-500 ранеными. Сейчас потери составляют 30 убитых и 150-200 раненых. Залогом их сокращения стало использование американских ракетных комплексов HIMARS, обстреливающих склады вооружений и командные центры России. Например, после уничтожения боеприпасов в Изюме интенсивность обстрелов российской артиллерии уменьшилась в десятки раз – по оценкам командира батальона 93-й десантной бригады, воюющей под Славянском.

После саммита НАТО в Мадриде (29-30 июня) президент Джо Байден объявил, что украинцы получат 600 танков, 500 артиллерийских установок, беспилотники и неопределенное количество ракетных комплексов – ключ к новой стратегии украинцев. Более 200 танков Twardy уже приехали из Польши (ранее Польша передала 230 танков T-72), ведутся переговоры о поставках немецких Леопардов и американских Абрамсов. Пока что переговоры идут неохотно из-за сопротивления юридического офиса Олафа Шольца. С другой стороны, в Украину отправляют пушки и гаубицы (американские, британские, польские, французские, германские и чешские), хотя и в этом случае темпы поставок низкие.

HIMARS'ы сделали разницу

Ключевое значение имеет поставка самолетов и ракетных комплексов вместе с ракетами большой дальности. Американцы решили оснастить украинскую армию самолетами непосредственной поддержки A-10 Warthdog и выделить 100 миллионов долларов на подготовку пилотов. Конгрессмены попросили учить пилотов F-16, хотя в Белом доме до сих пор дискутируют, отправлять ли эти истребители. Ибо Путин может считать это "чрезмерной эскалацией" войны и применить оружие массового поражения. Продажа Словакией истребителей Миг-29 до конца августа – почти решенный вопрос.

Ранее в Украину были доставлены болгарские штурмовики Су-25, полтора десятка вертолетов Ми-17 от американцев и еще десяток от союзников из Европы. После ракетных обстрелов аэропортов и баз воздушных сил 24 февраля и в последующие дни россияне хвастались, что в Украине больше нет авиации. Оказалось, что более 80% самолетов и вертолетов уцелели, хотя в ходе дальнейших боев значительная их часть была сбита.

Пока украинская авиация атакует российские цели не только на Юге, но и на Донбассе. Важно и то, что НАТО объявило о поставке комплектов по борьбе с беспилотниками, потому что россияне научились ими пользоваться, производят массово и, похоже, получили беспилотники иранского производства.

Украинская армия имеет на вооружении несколько пусковых установок HIMARS и несколько британских РСЗО M270. Следующие 4 HIMARS'а уже в пути, еще 25-30 штук должны приехать в скором будущем. Это позволило украинцам добиться поразительного успеха. За месяц уничтожено 50 складов боеприпасов, командных и материально-технических центров до 80 километров по линии фронта.

Американцы благодарно отзываются о профессионализме украинских военных и быстром обучении пользованию современной техникой. В свою очередь, российское командование и пропаганда ежедневно отчитываются об успехах в уничтожении пусковых установок. В настоящее время, как заявили в Пентагоне, все HIMARS находятся в полевых условиях.

Российские "жесты доброй воли"

30 июня россияне заявили, что покинули остров Змеиный "в знак доброй воли". В Украине шутили, что такая "доброта" вошла у россиян в привычку, потому что так же они проявили "добрую волю" и возле Киева. На самом же деле за контроль над островом, расположенным в 40 км от материка, шло несколькодневное сражение. Россияне разместили на нем экипаж, поставили ракетные установки, радиолокационное оборудование и комплексы для антибактериальной борьбы. Целью было блокирование украинских портов (преимущественно Одесского), чтобы сделать невозможным экспорт украинского зерна.

Украинцы применили авиацию, артиллерию, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Атаки были точными и повторяющимися, ведь после первых потерь россияне повторили поставки техники и людей. Безрезультатно они также потеряли несколько судов. В конце концов они отошли, потеряв технику на сумму почти 1 миллиард долларов.

Используя этот опыт, украинский штаб применил схожую стратегию на юге. Сначала HIMARS'ами обстреляли склады боеприпасов и командные пункты, что особенно остро было для россиян, в Мелитополе, Новой Каховке и Чернобаевке. На прошлой неделе ударили по мостам в Херсоне и Новой Каховке, остановив на время движение тяжелой техники. Целью было показать возможности украинской армии, точность ее нового оружия и дать россиянам время сделать еще один жест доброй воли. В этом много легкомыслия, хотя нестандартные действия принесли украинцам не одну победу.

Россияне все еще угрожающи, собирают силы и готовят новое масштабное наступление. Планируют его начать в середине августа, то есть накануне 31-й годовщины провозглашения Независимости Украины. России должна помочь Беларусь, войска которой до сих пор тренируются на полигонах у границы с Украиной. Таким образом, Москва хочет повторить события августа 2014 года, когда украинское наступление для освобождения Донбасса было прервано ударом регулярных российских частей под Иловайском и на других участках фронта. В результате Киев вынужден был подписать так называемые первые Минские соглашения.

Но дважды в одну реку не войдешь. Украинская армия сейчас не для сравнения больше и лучше оснащена. Мероприятие поддерживает Украину военной техникой, финансами, экономической и гуманитарной помощью. И будет поддерживать "столько, сколько потребуется" – как повторяют европейские и американские политики.

Фактом является также то, что с начала "третьей фазы" роли сторон борьбы изменяются. Путин и его генералы верили, что сразу захватят Украину, уничтожив материально-техническое обеспечение ее армии. Сейчас благодаря помощи Запада именно украинцы приближаются к тому, чтобы ослабить материально-техническое обеспечение оккупационных войск настолько, что России не останется ничего другого, кроме сесть за стол переговоров. На условиях Украины и Запада, а не на своих.

"Газета Выборча" 27.07.2022