До конца года во всех поездах Интерсити будет доступен Wi-Fi на базе технологии Starlink, - Укрзализныця
До конца текущего года пассажирам всех поездов Интерсити в Украине будет доступен бесплатный Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink
Об этом сообщила Укрзализныця.
"Успешно завершили тестирование Wi-Fi на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги", – отметил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
Руководитель компании рассказал, что один из поездов Интерсити оборудовали старлинками и отправляли его по разным маршрутам более 100 дней. Результаты тестирования показали доступность на маршруте на 97%, скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с.
"Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", – резюмировал Камышин.
- Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши, часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.
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