Об этом сообщила Укрзализныця.

"Успешно завершили тестирование Wi-Fi на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги", – отметил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

Руководитель компании рассказал, что один из поездов Интерсити оборудовали старлинками и отправляли его по разным маршрутам более 100 дней. Результаты тестирования показали доступность на маршруте на 97%, скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с.

"Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", – резюмировал Камышин.

Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши, часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.

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