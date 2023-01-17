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До конца года во всех поездах Интерсити будет доступен Wi-Fi на базе технологии Starlink, - Укрзализныця

17 января, 2023 вторник
16:07
Экономика Интерсити

До конца текущего года пассажирам всех поездов Интерсити в Украине будет доступен бесплатный Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink

Об этом сообщила Укрзализныця.

"Успешно завершили тестирование Wi-Fi на базе технологии Starlink в поезде Интерсити и подводим итоги", – отметил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

Руководитель компании рассказал, что один из поездов Интерсити оборудовали старлинками и отправляли его по разным маршрутам более 100 дней. Результаты тестирования показали доступность на маршруте на 97%, скорость интернет-соединения до 100 Мбит/с.

"Вице-премьер-министр Кубраков поставил нам задачу теперь развернуть пилот на все поезда Интерсити. До конца года задача будет выполнена", – резюмировал Камышин.

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