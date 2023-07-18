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До конца года весь комплекс Киево-Печерской лавры должны передать государству, - директор музея

18 июля, 2023 вторник
19:49
Общество

Передача объектов культурного наследия и мощей святых от монастыря УПЦ МП в государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" должна быть завершена до конца года

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, пишет Укринформ.

"Я был бы счастлив, если бы все завершилось к концу года. Имею в виду передачу и объектов культурного наследия, и мощей. Эти процессы между собой соединены, но все же передача объектов недвижимости, имущественного комплекса – это одна история, а другая – это реликвии, хранящиеся в пещерах", – отметил Остапенко.

Он также рассказал, что основная цель бывших руководителей монастыря заключалась в том, чтобы превратить Лавру в резиденцию Московского патриархата и патриарха Кирилла: "К этому все шло".

Остапенко отметил, что повсюду в монастыре разбросаны российские маркеры: "Российские маркеры здесь повсюду, начиная от могилы Столыпина и градоначальников и столоначальников, которые в имперские времена здесь были похоронены. А еще – Румянцева-Задунайцева, Александра Безака, который душил и свободу Польши. Все эти могилы четко упорядочены".

"Они (руководители монастыря, – ред.) нигде не говорят, что половина храмов, в т.ч. Нижней лавры, построены на средства казацких полковников, но они чествуют Матрону Московскую. Та же история с Иваном Мазепой", – сказал руководитель заповедника.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу.

Митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также о запечатывании тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытались сорвать ее работу. 5 июля в Лавре были введены ограничения на вход. 9 июля полиция разрешила проход верующих УПЦ (МП) только по паспортам.

4 июля Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры "в случае их насильственного выселения".

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя. А уже 14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП на содержание под стражей.

УПЦ МП
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