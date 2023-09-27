Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией До конца года в Украине заработает нацсовет по фиксации повреждений культурного наследия на ВОТ, - Минкульт
Эксклюзив

До конца года в Украине заработает нацсовет по фиксации повреждений культурного наследия на ВОТ, - Минкульт

27 сентября, 2023 среда
22:32
Война с Россией минкульт

До нового года в Украине заработает межведомственный национальный совет по фиксации и документированию повреждений объектов культурного наследия и культурных ценностей на временно оккупированных территориях

Об этом рассказала в комментарии Еспресо директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин.

"На данный момент мы находимся в разработке создания этой комиссии. Основной задачей будет наработка действенных механизмов по фиксации потерь в сфере культурного наследия с последующим переходом к формированию репарационной политики", - сказала Марьяна Томин.

Представительница Минкульта пояснила, что ущерб должен быть юридически оформлен для передачи данных в международные структуры.

"Если мы говорим о том, что нанесен ущерб государству, что мы потеряли огромную часть музейного фонда, нам нанесен огромный археологический ущерб - тогда мы должны думать, как это все должно быть юридически оформлено и передано в международные судебные институты, над этим будем работать. Это не будет просто группа, которая будет иметь представительство официальных органов государственной власти, мы хотим привлечь максимально широкий спектр общественных организаций, обладающих теми знаниями, которые в сочетании с органами государственной власти будут все это конвертировать в общий результат - победу и получение репараций", - сказала Марьяна Томин.

Директор департамента культурного наследия Минкульта также назвала учреждения, которые примут участие в работе нацсовета.

"Из официальных ведомств туда должны входить МКИП, на базе которого создается этот совет, Минреинтеграции, МВД, СБУ, Минобороны и ряд работающих в этом сегменте общественных организаций, среди которых есть Крымский институт стратегических исследований, который является автором этой идеи", - сказала Марианна Томин.

  • 19 сентября Минкульт сообщил, что российские оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400.
  • 21 сентября в. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что российская армия разрушила в Украине более 800 объектов культуры, в том числе 250 объектов культурного наследия за время полномасштабного вторжения.
  • США вернули Украине культурные ценности, похищенные русскими войсками с временно оккупированных территорий.
  • Офис генерального прокурора Украины планирует расследовать преступления россиян против культурного наследия, используя опыт ФБР.
Новости
Культура
оккупированные территории
Читайте также:
ПВК Вагнера
27 сентября, 2023 среда
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев на фронт и назвали их количество в Украине
F-16 Нідерланди
27 сентября, 2023 среда
Нидерланды назвали ориентировочные сроки передачи F-16 для Украины
Антарктида
27 сентября, 2023 среда
Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40
    Продажа 40.94
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
28 сентября
01:52
Дональд Туск
Лидер польской оппозиции Туск призвал увеличить военную помощь Украине
01:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: "шахеды" кружат над южными областями
01:24
На фото акция в поддержку Украины в Кракове
ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года
00:28
Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве
00:03
Олег Николенко
Россия не должна вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, - МИД
2023, среда
27 сентября
23:35
"Это была ошибка": Трюдо извинился за приглашение в парламент Канады ветерана дивизии СС "Галичина"
22:35
Алексей Навальный
Навального на год поместили в одиночную камеру
21:57
Российские киберспортсмены выиграли турнир, но из-за гражданства РФ им не выплатили призовые
20:58
Рефат Чубаров
Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров
20:33
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца
20:23
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
20:21
Шеремет
Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала
20:16
Над Николаевом сбили российский беспилотник
20:12
Эксклюзив
гривна доллар
Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют
20:03
Враг наращивает минно-взрывные заграждения на Бахмутском направлении, - Генштаб
20:02
OPINION
Мыколе Рябчуку – 70
20:00
Обзор
Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV