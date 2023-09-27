До конца года в Украине заработает нацсовет по фиксации повреждений культурного наследия на ВОТ, - Минкульт

Об этом рассказала в комментарии Еспресо директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин.

"На данный момент мы находимся в разработке создания этой комиссии. Основной задачей будет наработка действенных механизмов по фиксации потерь в сфере культурного наследия с последующим переходом к формированию репарационной политики", - сказала Марьяна Томин.

Представительница Минкульта пояснила, что ущерб должен быть юридически оформлен для передачи данных в международные структуры.

"Если мы говорим о том, что нанесен ущерб государству, что мы потеряли огромную часть музейного фонда, нам нанесен огромный археологический ущерб - тогда мы должны думать, как это все должно быть юридически оформлено и передано в международные судебные институты, над этим будем работать. Это не будет просто группа, которая будет иметь представительство официальных органов государственной власти, мы хотим привлечь максимально широкий спектр общественных организаций, обладающих теми знаниями, которые в сочетании с органами государственной власти будут все это конвертировать в общий результат - победу и получение репараций", - сказала Марьяна Томин.

Директор департамента культурного наследия Минкульта также назвала учреждения, которые примут участие в работе нацсовета.

"Из официальных ведомств туда должны входить МКИП, на базе которого создается этот совет, Минреинтеграции, МВД, СБУ, Минобороны и ряд работающих в этом сегменте общественных организаций, среди которых есть Крымский институт стратегических исследований, который является автором этой идеи", - сказала Марианна Томин.