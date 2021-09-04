До конца года Украина получит партию "Джавелинов", - Кулеба

Об этом по итогам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.



"Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем "Джавелин", - заверил чиновник в беседе с РБК-Украина , текст которого вышел сегодня, 4 сентября 2021 года.

Он также не исключил, что Украина и США смогут "выйти на договоренности и в отношении других видов оборонного летального и нелетального оборудования".



"По понятным причинам, детали я разглашать не могу", - сказал при этом Дмитрий Кулеба.



"Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил министр.





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