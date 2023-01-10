Об этом идет речь на сайте производителя.

Согласно контракту L3Harris установит комплекты VAMPIRE на транспортные средства, предоставленные американским правительством, для оперативной боевой поддержки на поле боя в Украине. Первые четыре системы будут поставлены к середине 2023 года, остальные десять – к концу 2023 года.

"Мы стремимся поддерживать стратегического партнера США с надежным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", – заявил Люк Савуа, руководитель подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки L3Harris.

Прототип VAMPIRE, представленный Пентагону в апреле 2022 года, был выбран в августе в рамках пакета помощи в сфере безопасности стоимостью три миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.

Ракетный комплекс VAMPIRE использует высокочувствительные датчики для отслеживания угроз, в частности, беспилотников, а затем перехватывает их с помощью боеприпасов с лазерной наводкой. Система спроектирована таким образом, чтобы уместиться в кузове коммерческого пикапа.

На прошлой неделе, напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд, который содержит, в частности, боевые машины пехоты Bradley.

В Белом доме уверяют , что у США есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.

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