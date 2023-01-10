До конца года Украина получит 14 противодроновых систем VAMPIRE. Пентагон заказал их у производителя
Американская компания L3Harris Technologies получила контракт от Пентагона на $40 млн на поставку для Украины 14 ракетных установок на базе пикапов
Об этом идет речь на сайте производителя.
Согласно контракту L3Harris установит комплекты VAMPIRE на транспортные средства, предоставленные американским правительством, для оперативной боевой поддержки на поле боя в Украине. Первые четыре системы будут поставлены к середине 2023 года, остальные десять – к концу 2023 года.
"Мы стремимся поддерживать стратегического партнера США с надежным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и отстаивать свою независимость", – заявил Люк Савуа, руководитель подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки L3Harris.
Прототип VAMPIRE, представленный Пентагону в апреле 2022 года, был выбран в августе в рамках пакета помощи в сфере безопасности стоимостью три миллиарда долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности.
Ракетный комплекс VAMPIRE использует высокочувствительные датчики для отслеживания угроз, в частности, беспилотников, а затем перехватывает их с помощью боеприпасов с лазерной наводкой. Система спроектирована таким образом, чтобы уместиться в кузове коммерческого пикапа.
- На прошлой неделе, напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки Украины в сфере обороны на сумму свыше $3 млрд, который содержит, в частности, боевые машины пехоты Bradley.
- В Белом доме уверяют , что у США есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.
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