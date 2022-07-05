До конца года Швейцария удвоит финансирование Украины до более чем 100 млн швейцарских франков
Президент Швейцарии заявил о удвоении поддержки Украины до более чем 100 млн франков (свыше 100 млн долларов) до конца этого года
Об этом шла речь в Лугано на конференции по восстановлению Украины.
Президент Швейцарии Игнацио Кассис на конференции по восстановлению Украины в Лугано заявил, что поддержка Украины Швейцарией на фоне войны будет только усиливаться.
"Швейцария удвоит финансирование в рамках сотрудничества с Украиной до более чем 100 млн швейцарских франков до конца 2023 года", - объявил Игнацио Кассис. А также сказал, о выделении минимум 15 млн швейцарских франков на цифровую трансформацию Украины.
По словам Игнацио Кассиса, Швейцария по-прежнему помогала Украине. Она предоставляет финансирование через многосторонних партнеров Украины – ООН, ОБСЕ, Красный крест, Всемирный банк и ЕБРР.
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