До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак
Главный военный прокурор Украины 2019-2020 гг. Виктор Чумак убежден, что в результате санкций до конца года российская экономика может потерпеть крах
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я считаю, что при падении путинского режима большого выбора для маневра его окружения просто не будет. Дело в том, что до конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия от санкций. Поскольку если проследить за экономической ситуацией в РФ, то месяц за месяцем дефицит российского бюджета очень сильно растет", – объяснил Чумак.
Бывший военный прокурор убежден, что к концу года падение экономики РФ будет только усиливаться.
"До начала прошлого года, когда еще не были введены ограничения для РФ по торговле нефтью и газом, режим еще держался. Сейчас последствия от санкции для России только набирают обороты. Поэтому до конца текущего года падение экономики РФ будет только расти. Я не хочу прибегать к прогнозам, однако на фоне падения экономики и военных неудач выбора для Путина будет немного", - добавил он.
- 10 мая премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена сыграть ведущую роль в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами.
- 19 мая Великобритания объявила о новом пакете санкций против РФ . Под ограничения попали в том числе компании, связанные с Росатомом.
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