Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что при падении путинского режима большого выбора для маневра его окружения просто не будет. Дело в том, что до конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия от санкций. Поскольку если проследить за экономической ситуацией в РФ, то месяц за месяцем дефицит российского бюджета очень сильно растет", – объяснил Чумак.

Бывший военный прокурор убежден, что к концу года падение экономики РФ будет только усиливаться.

"До начала прошлого года, когда еще не были введены ограничения для РФ по торговле нефтью и газом, режим еще держался. Сейчас последствия от санкции для России только набирают обороты. Поэтому до конца текущего года падение экономики РФ будет только расти. Я не хочу прибегать к прогнозам, однако на фоне падения экономики и военных неудач выбора для Путина будет немного", - добавил он.