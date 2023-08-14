Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко.

"Мы увидели, что в двух кварталах у РФ рос дефицит бюджета. Финансовые власти фактически хотели брать деньги из "Фонда национального благополучия", где 7,9 трлн рублей. Им удалось удержать ситуацию без заимствований и не залезать в эту копилку. Они обошлись выпуском ценных бумаг, заимствованиями на внутреннем рынке", – рассказал он.

Осипенко объяснил, что сейчас россияне отпускают рубль, чтобы появилось больше средств, чтобы рассчитываться с бюджетниками.

"С одной стороны, это показатель того, что экономика падает. С другой стороны, это инструмент для финансовых властей России, чтобы все залить деньгами и уменьшить кассовый разрыв, чтобы появлялось больше рублей и расплатиться со всеми – ВПК, госслужащими, силовыми структурами" "Дальше будет падение продолжаться. Я прогнозирую, что до конца года начнутся необратимые процессы в экономике. Их не смогут удержать финансовые власти России. Они объективно уже будут неуправляемыми", - сказал эксперт.

По его мнению, поэтому Путин попадает в сложную ситуацию.

"Ему нужно тратить деньги перед выборами, чтобы его переизбрали, ему нужны победы на войне. А у него не будет хватать деньги ни на войну, ни чтобы раздавать деньги перед выборами. Есть обратная проблема – из-за ощущения того, что не хватает денег на войну, россияне будут заставлять западных партнеров давить на нас, чтобы мы садились за стол переговоров", - подытожил Осипенко.