До конца года потребительская корзина может вырасти на 15-20%, - Марчук
До конца года следует ожидать роста потребительской корзины на 15-20%. В настоящее время по сравнению с прошлым сезоном уровень инфляции вырос до 21%
Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук .
"Составляющая, которая играет важную роль в формировании цены, - это инфляция. По сравнению с прошлым сезоном, мы сейчас имеем инфляцию в 21%. Скорее всего, что год мы закончим с 31%, по прогнозам НБУ. Соответственно, стоимость продуктов вырастет на 15-20%", – сказал Марчук.
Также Марчук подчеркнул, что при подсчете учитывается стоимость логистики и горюче-смазочных материалов.
"Эксперты отмечают, что после принятия Закона о росте квот на топливо, цена на топливо не должна отразиться на цене продуктов", - добавил зампредседателя.
- Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в проекте Госбюджета на 2023 год заложено недостаточно средств на восстановление и стимулирование экономики.
- После повышения с 1 октября минимальной заработной платы на следующий год этот показатель меняться не будет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.36
Покупка 40.36Продажа 41.36
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное