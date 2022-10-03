До конца года потребительская корзина может вырасти на 15-20%, - Марчук

Об этом во время брифинга в Медиацентре заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук .

"Составляющая, которая играет важную роль в формировании цены, - это инфляция. По сравнению с прошлым сезоном, мы сейчас имеем инфляцию в 21%. Скорее всего, что год мы закончим с 31%, по прогнозам НБУ. Соответственно, стоимость продуктов вырастет на 15-20%", – сказал Марчук.

Также Марчук подчеркнул, что при подсчете учитывается стоимость логистики и горюче-смазочных материалов.

"Эксперты отмечают, что после принятия Закона о росте квот на топливо, цена на топливо не должна отразиться на цене продуктов", - добавил зампредседателя.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в проекте Госбюджета на 2023 год заложено недостаточно средств на восстановление и стимулирование экономики.

После повышения с 1 октября минимальной заработной платы на следующий год этот показатель меняться не будет.

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