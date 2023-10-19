До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
До конца года в РФ отправят еще 10 тыс. украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его данным, оккупанты повезут детей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого культурного просвещения. Кроме представлений, парков и экскурсий по городу, маленьких украинцев возят на специально созданные музейные экспозиции "Подвиг народа", агитируют участвовать в военных квестах.
"Вопреки положениям Конвенции о правах ребенка, машина российской пропаганды работает без остановки. Апробировав еще с 2014 года среди населения Крыма разные способы искоренения самоидентичности и принадлежности к украинскому народу, ныне оккупанты сосредоточили внимание на украинских детях, которые вместе с родителями вынужденно оказались под властью российского агрессора", - отметил Лубинец.
Для вывоза детей в РФ оккупанты часто используют угрозы и преследования, отметил он.
Омбудсмен подчеркнул, что "принудительно погружая украинских детей в российское образовательное и культурное пространство, РФ продолжает насильственную геноцидную политику против Украины".
Депортация украинских детей в Россию
В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.
Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что РФ вывезла "десятки тысяч" детей из Украины и не дает информацию о них.
В марте юрист Регионального центра прав человека Катерина Рашевская в эфире Еспресо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.
В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.
В июле в госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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