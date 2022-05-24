До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма, - Буданов

Об этом Буданов сказал в интервью Украинской правде.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что война должна закончиться возвращением всех оккупированных территорий с Крымом.

"Активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны на 12 месяцев. Война закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий", - отметил Буданов.

18 мая американский телеканал CNN сообщил, что у НАТО считают, что Украина может полностью отвоевать Донбасс и Крым .

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