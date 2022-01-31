До конца года может начаться финансирование проекта по покрытию интернетом железных дорог в Украине, - Федоров

Об этом он сказал во время выездного брифинга, передает Интерфакс-Украина.



"Мы (Минцифры, - ред.) будем предлагать изменения в бюджет и будем фокусироваться на том, чтобы начать строительство вышек и покрытие железных дорог. В первую очередь "Интерсити" и дальше все другие дороги", - сказал Федоров.



Министр отметил, что все железные дороги, по которым сейчас передвигается "Интерсити", покрыты интернетом всего на 40%. Минцифра, Госспецсвязи и операторы, по его словам, работают над тем, чтобы увеличить покрытую интернетом территорию до 80-90%.



"Для этого нужны инвестиции в вышки, их нужно строить там, где раньше они не строились, чтобы улучшить связь. Есть задачи от президента и премьер-министра для решения этого вопроса. И у нас уже есть определенное видение, что нужно сделать", - отметил Федоров.



Он добавил, что специалисты уже провели аудит и план по улучшению связи на 20-30% ежегодно. Министр отметил, что первые шаги будут сделаны уже до конца 2022 года.



"Я уверен, что в этом году будет сделан первый шаг – будут внесены изменения в бюджет и начнется финансирование этого проекта", – сказал Федоров.

Ранее в Минцифре заявили, что к концу 2022 года на всех украинских автодорогах появится мобильный интернет.