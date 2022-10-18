До конца года Германия передаст Украине бронированные машины Dingo и дополнительные гаубицы и РСЗО, - министр обороны ФРГ

Такое обещание сделала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщили в Укринформе.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладывающие танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет, который на подходе", - сказала Ламбрехт.

Она также упомянула о "зимнем пакете", генераторах и т.д. Министр добавила, что Берлин, возможно, не всегда очень громкий в помощи, которую оказывает, но это на самом деле существенная поддержка, и она будет продолжена.

"Все, что необходимо, обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым", – добавила Ламбрехт. Очередной такой разговор имел место 18 октября. Обсуждался, в частности, вопрос, как ускорить поставки всех систем ПВО IRIS-T.

По оценке Ламбрехт, Украина больше всего нуждается в средствах ПВО (в чем она лично убедилась в Одессе, где дважды вынуждена была бежать в укрытие во время воздушной тревоги), а также артиллерии.

Глава МО ФРГ заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставок Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только такое оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия", - сказала Ламбрехт.

Министр не отрицала, что Германия могла бы предоставить Украине танки. Однако подчеркнула, что до сих пор танков западного образца не предоставил никто, в частности, США, на которые Берлин в основном ориентируется.

Ламбрехт назвала себя прагматичным политиком и заявила, что более эффективным на данном этапе было обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, переданными другими странами в обмен на современную немецкую технику.

"Это скорая поддержка – прагматический подход", - сказала политик.

Успешным примером она также назвала производство в Словакии гаубиц Zuzanna, которое профинансировали Германия, Дания и Норвегия.

Ламбрехт также назвала "более чем циничным" подход к подготовке солдат ВСУ, который базируется на предположении, что сложными системами вооружений "можно овладеть с помощью видео на Youtube". Это требует времени, подчеркнула Ламбрехт, потому что есть ответственность за бойцов, проходящих обучение.

В Форуме приняли участие представители военных ведомств ряда европейских стран, некоторые из которых критиковали Германию за то, что она медленно и в недостаточном объеме предоставляет Украине необходимые вооружения.

Добавим, что в середине сентября Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.

Напомним, немецкая система ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине.

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