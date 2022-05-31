Об этом пишет Bloomberg.

Санкции будут запрещать закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, которые доставляют в страны-члены ЕС морем, но временно от санкций будет освобождена трубопроводная нефть, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель поздно в понедельник во время саммита в Брюсселе.

Чиновники и дипломаты должны договориться о технических деталях, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами. Венгрия, которая и дальше будет получать российскую нефть по нефтепроводу, блокировала эмбарго в течение последнего месяца, добиваясь гарантий, что ее поставки не будут прерваны. По словам двух людей, знакомых с переговорами, Будапешт получил гарантии от лидеров ЕС, что сможет получить замену, если трубопроводы будут разрушены.

По словам людей, знакомых с последней версией предложения, Европейская комиссия предложила запретить морскую нефть в течение шести месяцев, а закупка нефтепродуктов будет прекращена через восемь месяцев. Поставки нефти через нефтепровод "Дружба" в Центральную Европу будут продолжены, пока не будет найдено техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Основная часть нынешних поставок из трубопроводов приходится на Германию и Польшу, которые ранее дали сигнал, что откажутся от поставок из России независимо от каких-либо действий ЕС. Берлин в письменном виде обязался соблюдать это обещание в понедельник. Если обе страны проделают это, общий эффект вместе с морским эмбарго будет состоять в сокращении 90% продаж российской сырой нефти в ЕС до конца года.

По подсчетам Bloomberg, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, она будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год. Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она уже идет по цене примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена на фьючерсы.

Пакет также предлагает запрет на страхование, связанный с доставкой нефти в третьи страны, но она вступит в силу только через шесть месяцев после принятия мер по ранее предложенному трехмесячному переходу, отмечают источники издания. Это еще одна уступка, поскольку это предложение было первоначально выдвинуто исполнительным органом ЕС в мае.

Усилия ЕС ограничить скачки цен и способность России перенаправлять экспорт нефти в случае европейского эмбарго уже были размягчены во время предыдущих раундов переговоров после того, как план запретить транспортировку нефти танкерам в третьи страны был отменен.

По словам человека, знакомого с переговорами, из соглашения был исключен план запрета россиянам покупать недвижимость в ЕС.

Некоторые страны будут иметь более длительный переход к запрету морской нефти. Для Болгарии предполагается переходный период до июня или декабря 2024 года, тогда как Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля, используемого для производства таких продуктов, как бензин и бутан.

Bloomberg отмечает, что в прошлом году Россия доставляла около 720 000 баррелей сырой нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы по своему главному трубопроводу. Морскими путями – 1,57 миллиона баррелей в сутки из портов Балтийского, Черного и Арктического моря.

Также издание сообщает о других мероприятиях в предложенном пакете санкций ЕС, которые предположительно включают:

отключение еще трех российских банков от международной платежной системы SWIFT, включая крупнейшего российского кредитора Сбербанк;

Запрет возможности предоставления консультационных услуг российским компаниям и торговле рядом химических веществ;

Санкции на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, "тесно связанную" с Путиным; и Патриарх Кирилл, возглавляющий Русскую Православную Церковь и откровенный сторонник президента России и войны в Украине. Однако Венгрия выступила против санкций в отношении Кирилла.

Введение санкций против десятков военнослужащих, в том числе тех, кого считают ответственными за сообщения о военных преступлениях в Буче, а также компаний, предоставляющих оборудование, снабжение и услуги российским вооруженным силам.

Напомним, сегодня ночью в ЕС согласовали шестой пакет санкций против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb