До конца года доллар будет постепенно дорожать, – экономический эксперт Дубогрыз

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Я думаю, что к концу лета доллар стабилизируется и будет держаться вокруг официального курса. А вот до конца года будет ползучая девальвация, то есть постепенно доллар будет дорожать из-за таких факторов, как война в Украине, война в Европе, повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС, - ред.) США. Главное сейчас, и это будет психологически важно, чтобы до конца лета Нацбанк смог удержать курс доллара к гривне на уровне, до 40", - пояснил банковский эксперт.



Евгений Дубогрыз отметил, что соотношение евро к доллару будет зависеть от того, каким будет дальнейшее развитие войны, чем она будет жестче, тем евро будет дешевле по отношению к доллару.



"И второй момент, как быстро Евроцентробанк будет реагировать на инфляцию и повышать ставки. Сейчас ФРС США в три раза подняла ставку и дальше будет это делать, а Евроцентробанк только один раз поднял ставку, потому что ему труднее это делать из-за бюрократических согласований. На мой взгляд, доллар и дальше по чуть-чуть будет дорожать по отношению к евро", - подытожил Дубогрыз .

По состоянию на утро 1 августа доллар в обменниках можно приобрести по 40,50 грн, а евро – 41,20 грн

Также инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что курс гривни на черном рынке разгоняется спекулятивно

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