Такой прогноз в интервью австрийской газете Die Presse озвучила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

"До конца 2022 года в Украине 8 млн человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с 2% до 25%", – отметила она.

Вместе с тем послевоенное восстановление Украины обойдется примерно в €500—600 миллиардов. Еще в начале июня эта сумма составляла около €350 миллиардов, подчеркнула вице-президент Всемирного банка.

"Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, по энергоэффективности? По состоянию на начало июня, это было около 350 млрд евро", - сказала Бьерде.

Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи.

В начале июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, согласно которому наша страна нуждается в $750 млрд инвестиций .

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