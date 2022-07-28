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Главная война с Россией До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией

До конца этого года. Генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией

28 июля, 2022 четверг
21:39
война с Россией

Активные боевые действия России в Украине, вероятно, будут продолжаться и зимой

Об этом рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я считаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, быстрее, то украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", - сказал Ходжес.

На вопрос о возможной "холодной фазе" войны генерал заявил: "Я предполагаю, под "холодной фазой" вы имеете в виду пат с менее активными боевыми действиями? Я не думаю, что Украина позволит или должна позволить этому произойти... Это выгодно только России".

  • В эфире Еспресо генерал Ходжес предположил, что в следующие 3 недели произойдет переломный момент и изменение ситуации в пользу Украины.
  • Еще в мае экскомандующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в Москве осознают реальность военного поражения РФ в Украине.

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