Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

"Русские войска сходят с ума. Им надо "положить под елку" Путину Бахмут как символ победы над украинским народом. Они сделали его "ключом к Украине", но им этого не удастся. Путин обманутый своими военачальниками, которым страшно взять и сказать ему, что они действительно проиграли и нет никаких шансов взять город", - отметил он.

По его мнению, они готовы ради амбиций, болезненного символизма идти на жертвы, терять еще десятки тысяч своих воинов, чтобы продолжить эту иллюзию прозябания.

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"Оборона Бахмута дается нам большой кровью. Мы понимаем, что врагу не дадим никаких шансов. Это безумие продлится еще неделю где-то. Когда они поймут 28-29 числа, что до Нового года не удастся, энтузиазма у них станет гораздо меньше. Я уверен, что сейчас каждому рядовому и сержанту обещаны высокие звания, а каждому генералу обещано по пол Украины за взятие Бахмута. Через несколько дней они поймут, что остались с совершенно обескровленными частями и переход к глухой обороне будет лучшим сценарием для них. Они о нем могут только мечтать, но для этого нам нужно еще поработать", - подытожил Варченко.