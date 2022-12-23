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Главная война с Россией До конца декабря у россиян под Бахмутом станет меньше энтузиазма: поймут, что не "положат" город Путину под елку, - эксперт по безопасности Варченко
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До конца декабря у россиян под Бахмутом станет меньше энтузиазма: поймут, что не "положат" город Путину под елку, - эксперт по безопасности Варченко

23 декабря, 2022 пятница
23:41
война с Россией Иван Варченко

Когда россияне поймут, что не возьмут Бахмут до 1 января - они осознают, что остались с обескровленными частями и переход к глухой обороне будет лучшим сценарием

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

"Русские войска сходят с ума. Им надо "положить под елку" Путину Бахмут как символ победы над украинским народом. Они сделали его "ключом к Украине", но им этого не удастся. Путин обманутый своими военачальниками, которым страшно взять и сказать ему, что они действительно проиграли и нет никаких шансов взять город", - отметил он.

По его мнению, они готовы ради амбиций, болезненного символизма идти на жертвы, терять еще десятки тысяч своих воинов, чтобы продолжить эту иллюзию прозябания.

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"Оборона Бахмута дается нам большой кровью. Мы понимаем, что врагу не дадим никаких шансов. Это безумие продлится еще неделю где-то. Когда они поймут 28-29 числа, что до Нового года не удастся, энтузиазма у них станет гораздо меньше. Я уверен, что сейчас каждому рядовому и сержанту обещаны высокие звания, а каждому генералу обещано по пол Украины за взятие Бахмута. Через несколько дней они поймут, что остались с совершенно обескровленными частями и переход к глухой обороне будет лучшим сценарием для них. Они о нем могут только мечтать, но для этого нам нужно еще поработать", - подытожил Варченко.

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военные силы Украины
Бахмут
Военные новости
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