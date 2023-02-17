Экономическая ситуация

Уровень неопределенности в экономике остается чрезвычайно высоким, что, в первую очередь, связано с трудно прогнозируемым ходом войны в 2023 г. Свидетельством тому является то, что прогнозы по росту реального ВВП существенно отличаются: от +3.2% (правительство), около 0% (НБУ) до -5% (Dragon Capital).

Война с РФ существенно ускорила переориентацию внешней торговли Украины: по итогам 2022 года 55% внешнего товарооборота пришлось на европейские страны (этот же показатель составлял около 41% и 30% по состоянию на конец 2021 г. и 2013 г. соответственно). До конца 2023 г. правительство намерено подписать соглашение о доступе украинских товаров на рынок ЕС. Кроме непосредственного доступа к внутреннему рынку ЕС это приведет к унификации правил промышленного производства в ЕС и Украине и должно способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины (европейскому бизнесу будет выгодно размещать производство для рынка ЕС на территории Украины).

До конца 2023 г. правительство намерено подписать соглашение о доступе украинских товаров на рынок ЕС. Кроме непосредственного доступа к внутреннему рынку ЕС это приведет к унификации правил промышленного производства в ЕС и Украине и должно способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины.

На обеспечение макроэкономической стабильности направлены действия правительства и Национального банка, в частности, о подписании новой программы с МВФ (ожидается не ранее II квартала этого года), а поддержка роста в среднесрочной перспективе требует привлечения иностранных инвестиций: на прошлой неделе минэкономики и JP Morgan заключили меморандум о взаимопонимания, а уже на этой неделе президент встретился с командой топ-менеджеров этого крупнейшего инвестиционного банка мира и принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan. В то же время переход к устойчивому и динамическому восстановлению возможен только в условиях завершения боевых действий и наличия четкого понимания снижения рисков безопасности в средне/долгосрочной перспективе. В других обстоятельствах возможно восстановление будет оставаться "хрупким". Поддержка даже имеющегося состояния экономики требует существенных поступлений внешней денежной помощи. Поэтому ведущая роль в обеспечении устойчивого обновления в среднесрочной перспективе остается за ВСУ.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 14.02.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 7,5 млрд гривен на сроки от 6 месяцев до 2 лет с доходностью от 15% до 19,25%, а также 51,2 млн. долларов США и 50,6 млн. евро на срок 6 месяцев с доходностью соответственно 4,25% и 2,50%. Основной объем гривневых средств (более 7,3 млрд грн) был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в декабре 2024 года, которые решением Национального банка включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ. Благодаря высокому спросу министерство финансов получило возможность снизить средневзвешенную доходность первичных размещений по этому выпуску с 19,59% (аукцион 24.01) до 19,07%. В целом средневзвешенный уровень доходности новых гривневых размещений составил 18,96%.

Ритмичность государственных заимствований позволяет правительству своевременно и в полной мере выполнять свои социальные обязательства

Ритмичность государственных заимствований позволяет правительству своевременно и в полной мере выполнять свои социальные обязательства. Так, по сообщению министерства финансов, в январе 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 36,7 млрд гривен, в том числе 22,7 млрд грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда; 7,5 млрд грн на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства; 4,6 млрд грн в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам; 1,9 млрд грн на социальную защиту детей и семьи; 8,4 млн. грн. на социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

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Валютный рынок

Уменьшение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе обусловило сокращение интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 679 млн. долларов США по сравнению с 783 млн. долларов неделей ранее.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, показатели адекватности капитала банков по результатам января оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,8% для регулятивного и 13,1% - для основного капитала банков. Соответствующие значения более чем в 1,5 раза превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем по поводу негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Достаточность капитала банков создает возможности для развития банковского кредитования, которое продолжает снижаться. Так, по оперативным данным Национального банка, объем гривневых кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору, в январе сократился на 1,0%, в иностранной валюте – на 0,6%. Кредитование домохозяйств в январе оставалось на уровне предыдущего месяца.

Сокращение объема предоставленных корпоративных кредитов наблюдается, прежде всего, в категории работающих кредитов: их объем в декабре 2022 г. сократился в гривне на 4,9%, в иностранной валюте – на 9,0%. Миграция работающих кредитов в неработающие в декабре ускорилась, и на 01.01.2023 доля неработающих корпоративных кредитов банков увеличилась почти до 43% (по всем кредитам – около 38%).

Ресурсная база банков в январе росла: депозиты нефинансовых корпораций в гривне увеличились на 0,9%, в иностранной валюте – на 7,0%

В то же время, ресурсная база банков в январе росла: депозиты нефинансовых корпораций в гривне увеличились на 0,9%, в иностранной валюте – на 7,0%. При этом отток средств с гривневых счетов домохозяйств (на 2,0% за месяц) был компенсирован увеличением остатков средств населения на счетах в иностранных валютах (+2,6% за месяц). Достаточный уровень фондирования позволял банкам удерживать стоимость привлеченных средств как в гривне, так и в иностранных валютах на уровне предыдущего месяца.

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За прошедшую неделю объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) оставался на уровне около 500 млрд гривен, из которых в депозитных сертификатах НБУ – около 320 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе.

Направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 322 льготных кредита на общую сумму 1.2 млрд грн, из которых около половины — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 19,7 тысячи на общую сумму почти 81,6 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля льготных кредитов на инвестиционные цели составляет около 1%.

Специально для Еспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.