До конца 2022 года на всех автодорогах Украины появится мобильный интернет, - Минфицры

Об этом ведомство сообщает в Telegram.



Заместитель Министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта MINTRANS заявил, что мобильный интернет появится на всех автодорогах Украины до конца 2022 года.



"Для этого мы привлекаем партнеров как из государственного сектора, так и из частного. Чтобы всем людям было комфортно пользоваться интернетом по всей Украине – как в больших городах, так и в сельской местности", – отметил он.



В Минцифре добавили, что с июля 2020 года около 3 млн украинцев впервые получили 4G. В общей сложности более 25 тыс. городов и сел уже имеют 4G.

Напомним, Минцифры планирует до конца 2021 года подключить к оптическому интернету 6 тыс. социальных объектов более чем в 3 тыс. сел в рамках проекта "Интернет-субвенция".