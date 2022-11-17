Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Что касается смены линии фронта, то до конца 2022 года я вижу их на Луганщине. Вот здесь есть достаточно серьезная перспектива развития положительных событий в районе населенных пунктов Сватово, а также в направлении Кременной. На сегодняшний день там группировка российских оккупантов находится, мягко говоря , в некомфортных условиях.У Сватового может образоваться оперативное окружение групп войск врага, а когда это окружение станет явным, то у россиян будет один вариант, который был в Лимане, то есть бежать по одной трассе в Старобельск", - прокомментировал военный эксперт.



Александр Коваленко отметил, если противник действительно так сделает, то фактически это будет свидетельствовать о разрушении не только обороны врага, но и фронта в Старобельск. И это достаточно серьезная территория и изменение линии фронта именно на Луганщине.



"Также я не исключаю некоторых положительных изменений и на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, потому что ВСУ сейчас имеют возможность с правого берега обеспечивать огневой контроль и влияние в глубину левобережья примерно на 10-20 км. Когда есть огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии , а именно влияние в формате буфера безопасности, тогда в этой операционной зоне могут происходить какие-то локальные или нелокальные контрнаступательные действия, расширение плацдарма. Соответственно, я не исключаю и такого сценария до конца 2022 года", - пояснил Коваленко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb