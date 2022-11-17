До конца 2022 года есть перспективы положительных изменений на линиях фронта Лугансщины и Херсонщины, - военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления", считает, что возле Сватового и Кременной может образоваться оперативное окружение врага, а в Херсонской области есть перспектива контроля и влияния в глубину левобережья примерно на 10-20 км
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Что касается смены линии фронта, то до конца 2022 года я вижу их на Луганщине. Вот здесь есть достаточно серьезная перспектива развития положительных событий в районе населенных пунктов Сватово, а также в направлении Кременной. На сегодняшний день там группировка российских оккупантов находится, мягко говоря , в некомфортных условиях.У Сватового может образоваться оперативное окружение групп войск врага, а когда это окружение станет явным, то у россиян будет один вариант, который был в Лимане, то есть бежать по одной трассе в Старобельск", - прокомментировал военный эксперт.
Александр Коваленко отметил, если противник действительно так сделает, то фактически это будет свидетельствовать о разрушении не только обороны врага, но и фронта в Старобельск. И это достаточно серьезная территория и изменение линии фронта именно на Луганщине.
"Также я не исключаю некоторых положительных изменений и на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, потому что ВСУ сейчас имеют возможность с правого берега обеспечивать огневой контроль и влияние в глубину левобережья примерно на 10-20 км. Когда есть огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии , а именно влияние в формате буфера безопасности, тогда в этой операционной зоне могут происходить какие-то локальные или нелокальные контрнаступательные действия, расширение плацдарма. Соответственно, я не исключаю и такого сценария до конца 2022 года", - пояснил Коваленко.
- 14 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области оккупанты планируют полную "эвакуацию" мирных жителей
- 15 ноября в Луганской области С СУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск , известно о 30 погибших
- 16 ноября ВСУ ударили по позициям РФ на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и уничтожили склад в Олешках
- Также подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.36
- Актуальное
- Важное