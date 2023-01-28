Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию Ylen Ykkösaamu.

Он отметил, что Финляндия и Швеция будут продолжать общий путь к членству в НАТО. По мнению Хаависто, после парламентских и президентских выборов в Турции откроется "благоприятное временное окно" для вступления стран в Альянс. Выборы намечены на май 2023 года.

"Надеюсь, что обе страны станут членами Альянса до следующего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле... У меня сложилось впечатление, что дорога в НАТО не закрыта ни для одного из нас", - сказал Хаависто.

В то же время он заявил, что не допускает возможности членства Финляндии в НАТО без Швеции.

"Не думаю, что будет такая ситуация", - подчеркнул глава МИД.

24 января стало известно, что Финляндия не исключает, что членство страны в НАТО будет рассматриваться без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.

Впоследствии министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вступлению в НАТО необходим тайм-аут на время.