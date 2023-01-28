До июля Финляндия надеется стать членом НАТО вместе со Швецией, – глава МИД
Финляндия ожидает, что вместе со Швецией вступит в Североатлантический альянс до следующего саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе
Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию Ylen Ykkösaamu.
Он отметил, что Финляндия и Швеция будут продолжать общий путь к членству в НАТО. По мнению Хаависто, после парламентских и президентских выборов в Турции откроется "благоприятное временное окно" для вступления стран в Альянс. Выборы намечены на май 2023 года.
"Надеюсь, что обе страны станут членами Альянса до следующего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле... У меня сложилось впечатление, что дорога в НАТО не закрыта ни для одного из нас", - сказал Хаависто.
В то же время он заявил, что не допускает возможности членства Финляндии в НАТО без Швеции.
"Не думаю, что будет такая ситуация", - подчеркнул глава МИД.
- 24 января стало известно, что Финляндия не исключает, что членство страны в НАТО будет рассматриваться без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
- Впоследствии министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вступлению в НАТО необходим тайм-аут на время.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное