До городских боев в Славянске еще далеко, - мэр Лях

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"До городских боев в Славянске еще далеко. Врагу еще нужно преодолеть наши укрепрайоны. Украинские защитники мужественно обороняют рубежи. Они в блиндажах и готовы к прилетам, а мирные жители, не понимая угрозы, находятся на улице. С начала боевых действий в Словянске погибли 17 мирных жителей, 67 получили ранения. Враг не имеет успеха на фронте и продвигается медленно. На Изюмском направлении линия фронта изменилась на 5 км, но это ненадолго", - подчеркнул Лях.

Также глава городской военной администрации Славянска добавил, что все медицинские учреждения в городе работают.

"Врачей не хватает. Нехватку врачей компенсируем добровольческим медицинским батальоном, они лечат и местных. Враг обстреливает больницы, осколками разбили новую амбулаторию", - подчеркнул Лях.

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