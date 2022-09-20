До двух километров. Рада предлагает расширить пограничные полосы на границе с Россией и Беларусью
Парламент принял в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение пограничной полосы вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь до двух километров
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите государственной границы Украины" (№7475) поддержали 250 народных депутатов.
Документ предлагает внести изменения в ряд законов с целью защиты государственной границы Украины.
Законопроект содержит требование закрепления на законодательном уровне комплекса мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, осуществляемых в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.
Читайтетакже: Путин не объявит мобилизацию, даже если ВСУ пересекут границу с РФ, — дипломат Бессмертный
В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного устройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. В частности, речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с Россией и Беларусью до двух километров.
- 15 сентября на границе Украины с Белгородской областью горел КПП.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.42
Покупка 40.42Продажа 41.33
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное