Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите государственной границы Украины" (№7475) поддержали 250 народных депутатов.

Документ предлагает внести изменения в ряд законов с целью защиты государственной границы Украины.

Законопроект содержит требование закрепления на законодательном уровне комплекса мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, осуществляемых в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.

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В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного устройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. В частности, речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с Россией и Беларусью до двух километров.

15 сентября на границе Украины с Белгородской областью горел КПП.

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