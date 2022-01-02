До добровольческих отрядов территориальных общин будут брать и тех, кто никогда не служил в армии

Этому присячена статья 9 закона, приводит подробности Еспресо.TV.



Разница между ними в том, что в части Сил терробороны ВСУ будут брать тех, кто уже служил в армии (рядовых - по контракту, офицеров - по призыву), а в добровольческие формирования теробщин будут принимать среди прочих и тех граждан Украины, "которые не проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины и/или службу других военных формированиях и правоохранительных органах".



Последние будут приносить присягу и подписывать контракт.



Однако, основу данных формирований все же составят лица с опытом военной службы или работы в правоохранительных органах.



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Те, кто никогда не служил в армии, должны предварительно "пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор".



"В состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислено лицо, ранее осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений", - говорит, кроме того, часть 4 статьи 9 Закона Украины "Об основах национального сопротивления".





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