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До Авдеевки единственный путь жизни находится под постоянными обстрелами, - руководитель ВГА Барабаш

28 мая, 2022 суббота
10:33
война с Россией

Виталий Барабаш, руководитель ВГА Авдеевки сообщил, что враг круглосуточно и с непонятной системностью обстреливает направление из Авдеевки на Покровск, этот путь горожане называют дорогой жизни или дорогой смерти потому, что только за последнюю неделю там было ранено шесть гражданских людей

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Ситуация очень напряженная, которая осложняется тем, что враг приступил к работе тактику выжженной земли. Несколько недель подряд, каждый день отрабатывает по городу вражеская авиация. Противник применяет следующую последовательность подходов, то есть после авиации через пять минут начинают работать системы "Град". Они пытаются "поймать" нас после обстрелов, когда люди выходят посмотреть в критическую инфраструктуру, чтобы проверить где есть пожары или что-то починить, тогда агрессор в этот момент начинает новые обстрелы из других систем", - пояснил руководитель ВГА.

Также Виталий Барабаш отметил, что город без воды уже около 110 дней, еще до активной фазы не могли восстановить электроснабжение фильтровальной станции, света нет две недели и газа тоже нет.

"Гуманитарную помощь пытаемся подвозить, но въезд и выезд в город один и враг тоже об этом знает. Захватчик круглосуточно с непонятной системностью обстреливает это направление, которое местные уже называют дорогой жизни или дорогой смерти потому, что за последнюю неделю только на дороге ранено шесть гражданских людей" - сообщил Барабаш.

Руководитель ВГА добавил, что единственной опасной дорогой остается путь из Авдеевки в сторону Покровска, а по дороге на Константиновку уже не ездят полтора месяца.

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