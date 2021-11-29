До $500 за сертификат: полиция Киева разоблачила подпольный центр по изготовлению фальшивых COVID-документов

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Преступный "бизнес" организовала 50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46- и 53-летним киевлянами. В фирму обращались как граждане Украины, так и иностранцы.



Фигуранты вносили ложные сведения в электронные системы министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость "услуги" составляла от $250 до $500.







"В офисе и в местах жительства фигурантов правоохранители провели 5 санкционированных обысков и изъяли 420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций, 2373 незаполненных бланка предприятий, учреждений и организаций, 25 поддельных свидетельств о Covid-вакцинации, поддельные разрешения на временное проживание иностранцев, компьютерную технику, в том числе оборудование для изготовления поддельных документов, флеш-накопители, пластиковые карты для изготовления поддельных документов, охотничий карабин, устройства для отстрела резиновых пуль, патроны, мобильные телефоны, карточки разных операторов", - говорится в сообщении.



Следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.



Фигурантам грозит от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 12 ноября Соломенская окружная прокуратура Киева разоблачила схему по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов в столице.