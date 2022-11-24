Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Все службы работали ночью 24 ноября и продолжают работать.

Также завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.



В свою очередь энергетики продолжают возобновлять питание.

"До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть", - подчеркнул Резниченко.



Не унимаются оккупанты на Никопольщине. Ночью на 24 ноября пять раз ударили по тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Направили туда более 30 снарядов.

Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют территорию – выясняют детали обстрелов.

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