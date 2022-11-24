До 50% потребителей Днепропетровщины уже с электричеством, - ОВА
После массированной ракетной атаки 23 ноября в Днепропетровской области электроснабжение возобновили уже 50% потребителей. Однако враг снова ударил из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Все службы работали ночью 24 ноября и продолжают работать.
Также завершились спасательные операции в Кривом Роге и Павлоградском районе. Спасатели подняли на поверхность около 3000 работников, оставшихся в шахтах из-за обесточивания предприятий.
В свою очередь энергетики продолжают возобновлять питание.
"До 50% потребителей области с электричеством. Но ситуация в энергетике сложная. Поэтому повсюду будут продолжаться отключения, чтобы максимально снизить нагрузку на сеть", - подчеркнул Резниченко.
Не унимаются оккупанты на Никопольщине. Ночью на 24 ноября пять раз ударили по тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Направили туда более 30 снарядов.
Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют территорию – выясняют детали обстрелов.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением .
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу , Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили , что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
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