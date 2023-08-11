Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал До $5 тыс. за выезд: СБУ разоблачила три канала побега уклонистов за границу и задержала организаторов

До $5 тыс. за выезд: СБУ разоблачила три канала побега уклонистов за границу и задержала организаторов

11 августа, 2023 пятница
17:01
Криминал

СБУ заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемые предлагали уклонистам помощь в незаконной миграции в соседние страны Европы на основании поддельных документов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. В пресс-центре отметили, что сумма зависела от способа и срочности выезда.

Задержание в Одесской области

По данным правоохранителей, в Одесской области задержана группа, которая переправляла своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных людей с инвалидностью в иностранные медучреждения.

Для этого задержанные выделили автомобиль с водителем. Однако после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонисты оставались за пределами Украины.

Кроме того, правоохранители установили, что одна из организаторов является страстной сторонницей России. Свои прокремлевские взгляды и положительные комментарии относительно военных преступлений РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Задержание в Ивано-Франковской области

Отмечается, что на организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило трое дельцов. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.

По данным СБУ, задержанные продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украина
Россия
Ивано-Франковск
СБУ
Одещина
Война с Россией
Читайте также:
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Ердоган і Путін
10 августа, 2023 четверг
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
18:58
Украинские спасатели отправились в Словению, которая страдает от наводнения
18:26
Два украинских актера переехали в российский Саранск и основали там киношколу
18:26
Обзор
Найти … "золото Песиголовца": что посмотреть в выходные
18:25
В Киеве зоомагазин уволил девушку из-за ВИЧ-положительного статуса
18:23
Требуется документ: в Украине утвердили порядок идентификации возраста на сайтах по продаже е-сигарет
18:08
OPINION
Точка вины
18:03
Около 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии
17:43
"Днепр-1" заплатил 500 тыс. евро за трансфер футболиста "Динамо", - СМИ
17:42
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:28
Эксклюзив
Владимир Горбач
Эрдоган добьется капитуляции Путина по поводу зерна, - политаналитик Горбач
17:23
Анчелотти четко высказался о будущем Лунина после ужасной травмы основного вратаря "Реала"
16:59
"Жирона" заявила Довбыка и Цыганкова на стартовый матч Ла Лиги
16:58
В Киево-Печерской лавре прихожане московской церкви забаррикадировались в нескольких корпусах монастыря
16:56
В Украине упростили импорт комплектующих для военной техники. Что изменилось
16:42
Ломаченко отказался сразиться за титул WBC против непобедимого американца
16:38
Ущерб на 2,69 млн грн: в Одесской области главу райсовета подозревают в похищении катера Госэкоинспекции
16:25
OLX
Борьба с мошенниками: OLX будет удалять объявления о продаже билетов Укрзализныци
16:15
В Афганистане длительная засуха усугубляет гуманитарный кризис
16:11
"Все в кадре будет Древним Римом": Маск заинтриговал "эпическим" местом боя с Цукербергом
16:05
OPINION
Как связаны темпы контрнаступления с ожиданиями бизнеса
16:00
Украина расторгла соглашение с Россией о работе железной дороги
15:54
В Украине в рамках инициативы UNITED24 отстроили 16 мостов
15:49
Лукашенко
Лукашенко о вывозе детей с ТОТ Украины в РФ и Белоруссию: "Мы с Путиным это делали и будем делать"
15:46
В течение недели саперы обезвредили почти 1,5 тыс. взрывных устройств на деоккупированных территориях
15:39
Обстрел Россией Покровска: полиция показала видео с места теракта, камеры сняли второй удар
15:36
Программу обмена ламп накаливания на LED расширили. Кто может ею воспользоваться
15:36
Bild: Правительство Германии сейчас не рассматривает передачу ракет Taurus Украине
15:32
гривны
Кабмин разрешил Укрпочте перечислять пенсии людям, временно находящимся за границей
15:28
В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но местами будут дожди: прогноз на выходные от Натальи Диденко
15:20
Из Словакии экстрадирован подозреваемый в хищении 5 млн грн на закупки ПЦР-тестов для Укрзализныци
15:20
Пресс-релиз
лого телеканала Еспресо
Телеканал Еспресо – лидер июля в информационном вещании
15:00
В Украине 68% учебных заведений имеют укрытия разного типа, – Шмыгаль
14:56
Новая Зеландия обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела
14:53
Зеленский: увольняем всех областных военкомов, управлять этой системой должны люди, прошедшие фронт
14:50
Эксклюзив
"Последствия "СВО" и их будет больше": представитель ГУР МО Юсов о взрывах на территории РФ
14:46
Обновлено
РФ атаковала Украину "кинджалами": на Франковщине погиб ребёнок, в Киеве обломки упали на территорию детской больницы
14:36
Эксклюзив
Необходимо наладить постоянную коммуникацию производителей оружия и ВСУ, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
14:09
Новости компаний
Компания Ferrexpo в первом полугодии 2023 года инвестировала в Украину $58 млн
14:03
Жозеп Боррель
ЕС призвал военную хунту Нигера освободить задержанного президента и его семью
14:01
OPINION
Как преодолеть близорукость политиков и общества
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV