До $5 тыс. за выезд: СБУ разоблачила три канала побега уклонистов за границу и задержала организаторов
СБУ заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что подозреваемые предлагали уклонистам помощь в незаконной миграции в соседние страны Европы на основании поддельных документов.
Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. В пресс-центре отметили, что сумма зависела от способа и срочности выезда.
Задержание в Одесской области
По данным правоохранителей, в Одесской области задержана группа, которая переправляла своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных людей с инвалидностью в иностранные медучреждения.
Для этого задержанные выделили автомобиль с водителем. Однако после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонисты оставались за пределами Украины.
Кроме того, правоохранители установили, что одна из организаторов является страстной сторонницей России. Свои прокремлевские взгляды и положительные комментарии относительно военных преступлений РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".
Задержание в Ивано-Франковской области
Отмечается, что на организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило трое дельцов. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.
По данным СБУ, задержанные продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу.
Всем задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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