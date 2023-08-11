Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемые предлагали уклонистам помощь в незаконной миграции в соседние страны Европы на основании поддельных документов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. В пресс-центре отметили, что сумма зависела от способа и срочности выезда.

Задержание в Одесской области

По данным правоохранителей, в Одесской области задержана группа, которая переправляла своих клиентов за границу под видом "сопровождения" подставных людей с инвалидностью в иностранные медучреждения.

Для этого задержанные выделили автомобиль с водителем. Однако после пересечения госграницы "перевозчики" и инвалиды, участники "схемы", возвращались в Украину, а уклонисты оставались за пределами Украины.

Кроме того, правоохранители установили, что одна из организаторов является страстной сторонницей России. Свои прокремлевские взгляды и положительные комментарии относительно военных преступлений РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Задержание в Ивано-Франковской области

Отмечается, что на организации канала нелегальной миграции разоблачена преступная группа, в которую входило трое дельцов. Ими оказались: медработница, ее родственник и бывшая глава одного из отделов Калушского горсовета.

По данным СБУ, задержанные продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.