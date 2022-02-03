До 4500 грн за услугу: в Киеве главврачу объявили подозрение в подделке COVID-сертификатов

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.



"Ежемесячно в электронную систему eHealth вносилось около 2000 недостоверных записей о прохождении вакцинации без посещения медицинских учреждений. Указанные услуги стоили от 3000 до 4500 гривен", - говорится в сообщении.



Отмечено, что незаконная деятельность по подделке сертификатов о ковид-вакцинации разоблачена в декабре 2021 года.

Как известно, участники схемы ежедневно формировали и передавали врачам списки лиц для внесения в электронную систему eHealth недостоверных сведений о прививке от Covid-19. Эти данные в дальнейшем загружались в Дию.



В настоящее время двум лицам, в том числе главному врачу одной из районных больниц города, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ.



Правоохранители устанавливают других участников противоправной деятельности по привлечению их к ответственности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb