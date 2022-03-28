До 31 марта Кипр планирует собрать данные обо всем имуществе подсанкционных россиян
Местные ассоциации адвокатов и бухгалтеров разослали своим членам циркуляр, в котором напомнили об обязательном выполнении инструкций Евросоюза в отношении российских компаний и частных лиц, попавших в списки санкций
Об этом сообщила Всекипрская ассоциация адвокатов (CBA), передает Еспресо.TV.
"До 31 марта 2022 года адвокатские конторы Кипра должны предоставить CBA информацию о своих российских клиентах, попавших под санкции. В том случае, если среди клиентов есть попавшие под европейские санкции, кипрские адвокаты обязаны проинформировать CBA о том, кто эти клиенты, а также какими видами движимого и недвижимого имущества (дома, квартиры, акции, депозиты и т.д.) они владеют (необходимо указать совокупную стоимость)", - говорится в сообщении.
CBA напомнила своим членам, работающим с российскими клиентами, что нужно своевременно отслеживать изменения в международном и европейском законодательстве и списках санкций. Нарушение санкций членами CBA может привести к административному наказанию со стороны ассоциации и уголовному преследованию.
Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) также разослал инструкции своим членам, работающим с российскими клиентами. ICPAC сослался на циркуляр Минфина Кипра, в котором говорится, что бухгалтеры и аудиторы имеют право предоставлять ограниченный перечень услуг клиентам, находящимся под санкциями.
- Напомним, накануне Песков заявил, что у России нет олигархов, а все миллиардеры – честные бизнесмены и их ограбили, введя санкции
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