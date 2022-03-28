До 31 марта Кипр планирует собрать данные обо всем имуществе подсанкционных россиян

Об этом сообщила Всекипрская ассоциация адвокатов (CBA), передает Еспресо.TV.

"До 31 марта 2022 года адвокатские конторы Кипра должны предоставить CBA информацию о своих российских клиентах, попавших под санкции. В том случае, если среди клиентов есть попавшие под европейские санкции, кипрские адвокаты обязаны проинформировать CBA о том, кто эти клиенты, а также какими видами движимого и недвижимого имущества (дома, квартиры, акции, депозиты и т.д.) они владеют (необходимо указать совокупную стоимость)", - говорится в сообщении.

CBA напомнила своим членам, работающим с российскими клиентами, что нужно своевременно отслеживать изменения в международном и европейском законодательстве и списках санкций. Нарушение санкций членами CBA может привести к административному наказанию со стороны ассоциации и уголовному преследованию.

Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) также разослал инструкции своим членам, работающим с российскими клиентами. ICPAC сослался на циркуляр Минфина Кипра, в котором говорится, что бухгалтеры и аудиторы имеют право предоставлять ограниченный перечень услуг клиентам, находящимся под санкциями.

Напомним, накануне Песков заявил, что у России нет олигархов, а все миллиардеры – честные бизнесмены и их ограбили, введя санкции

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