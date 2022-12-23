До 31 декабря в России примут судьбоносное решение по футболу: УЕФА или Азиатская конфедерация
До конца года российский футбольный союз должен определиться, будут ли они оставаться в УЕФА
Об этом сообщают российские СМИ.
Россияне могут стать членами Азиатской конфедерации футбола.
Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что будут рассматривать наш вопрос в июле 2024 года. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 числа их нужно сообщить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода", - сказал вице-президент российского футбольного союза Денис Соловьев.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.
Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.
- В июле сообщалось, что Россия решила создать футбольный чемпионат для клубов из Крыма, "ДНР", "ЛНР" , Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
- 19 декабря Украинскую ассоциацию футбола предупредили о возможной приостановке членства в УЕФА и ФИФА из-за нарушения устава организаций.
- В мае 2023 года УЕФА проведет в Волгограде футбольный турнир среди юношеских сборных.
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