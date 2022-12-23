До 31 декабря в России примут судьбоносное решение по футболу: УЕФА или Азиатская конфедерация

Об этом сообщают российские СМИ.

Россияне могут стать членами Азиатской конфедерации футбола.

Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что будут рассматривать наш вопрос в июле 2024 года. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 числа их нужно сообщить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода", - сказал вице-президент российского футбольного союза Денис Соловьев.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. В мае дисквалификацию страны-агрессора продлили до конца сезона 2022/23.

Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.

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