До 24 февраля мы надеялись, что противник начнет вторжение с территории ОРДЛО, – командующий ОТУ "Север" генерал Красильников

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет активные боевые действия с территории ОРДЛО. Маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и немного разбавляя регулярными своими войсками, возможно, поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет", - рассказал Красильников.

В то же время, он заверил, что украинские военные были готовы и к ударам по другим направлениям.

"Мы надеялись на лучшее, но готовились к худшему. То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество. Это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику", - отметил Красильников.

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