До 2032 года мы не увидим РФ в действующих границах, – историк Зинченко

Об этом в эфире Еспресо сказал историк Александр Зинченко.

"Одна из функций Украины и украинцев - подготовить мир к мнению, что империи распадаются и это не больно. Австро-Венгерская империя своими внутренними событиями спровоцировала Первую мировую войну, но она и распалась в результате этой войны и после этого наступил мир. распад империй является залогом мира. Ключевой вопрос - как сделать так, чтобы не появлялось желание вернуть какие-то земли, на которые эта империя во время возможного возрождения будет претендовать", - считает он.

По мнению историка, Украина не повлияет на запущенные внутренние процессы в РФ – экономические, национальные, политические.

"Мы их помогли запустить – Помаранчевой Революцией и Евромайданом, но дальше это пошло по совершенно неконтролируемым для нас сценариям. РФ начнет распадаться после 2024-2025 годов и скорее всего, до 2032 года мы не увидим ее в действующих границах. Как сделать так, чтобы через 20 лет Россия не начала войну за возрождение - об этом мы можем говорить с Западом. У нас есть определенный и положительный, и отрицательный опыт", - подытожил Зинченко.