До 2032 года мы не увидим РФ в действующих границах, – историк Зинченко
Россия начнет процесс распада после 2024-2025 годов
Об этом в эфире Еспресо сказал историк Александр Зинченко.
"Одна из функций Украины и украинцев - подготовить мир к мнению, что империи распадаются и это не больно. Австро-Венгерская империя своими внутренними событиями спровоцировала Первую мировую войну, но она и распалась в результате этой войны и после этого наступил мир. распад империй является залогом мира. Ключевой вопрос - как сделать так, чтобы не появлялось желание вернуть какие-то земли, на которые эта империя во время возможного возрождения будет претендовать", - считает он.
По мнению историка, Украина не повлияет на запущенные внутренние процессы в РФ – экономические, национальные, политические.
"Мы их помогли запустить – Помаранчевой Революцией и Евромайданом, но дальше это пошло по совершенно неконтролируемым для нас сценариям. РФ начнет распадаться после 2024-2025 годов и скорее всего, до 2032 года мы не увидим ее в действующих границах. Как сделать так, чтобы через 20 лет Россия не начала войну за возрождение - об этом мы можем говорить с Западом. У нас есть определенный и положительный, и отрицательный опыт", - подытожил Зинченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное