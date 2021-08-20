До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн

Об этом сообщил секретарь СНБО во время брифинга по результатам заседания, передает Еспресо.TV.



Он отметил, что Украина не будет ждать от партнеров, пока они предоставят нам вооружение.



"У нас есть все возможности и специалисты для создания ракетного вооружения собственного производства", - отметил Данилов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb