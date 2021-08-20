До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн
В течение следующих 10 лет планируется потратить более 200 млрд грн на ракетное вооружение Украины
Об этом сообщил секретарь СНБО во время брифинга по результатам заседания, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что Украина не будет ждать от партнеров, пока они предоставят нам вооружение.
"У нас есть все возможности и специалисты для создания ракетного вооружения собственного производства", - отметил Данилов.
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