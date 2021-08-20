Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн

До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн

20 августа, 2021 пятница
18:49

В течение следующих 10 лет планируется потратить более 200 млрд грн на ракетное вооружение Украины

Об этом сообщил секретарь СНБО во время брифинга по результатам заседания, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что Украина не будет ждать от партнеров, пока они предоставят нам вооружение.

"У нас есть все возможности и специалисты для создания ракетного вооружения собственного производства", - отметил Данилов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Георгій Судаков
19 августа, 2021 четверг
Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ
Зеленський і Порошенко
19 августа, 2021 четверг
Зеленского на президентских выборах поддержали бы 27% украинцев, за Порошенко проголосовали бы почти 15%, - опрос "Рейтинга"
В'ячеслав Чорновіл
19 августа, 2021 четверг
Порошенко, Кучма и Черновол возглавили рейтинг политиков, которые больше всего сделали для укрепления Украины, - опрос
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.96
    Продажа 31.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
20 августа
19:16
Виталий Кличко
Данилов: СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко
19:00
Путин Меркель
Встреча Путина с Меркель: Кремль завил о нарушении Украиной "Минска", ФРГ - о необходимости транзита газа через Украину после 2024 года
18:57
РНБО
СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержанию крымских татар в Крыму
18:29
СНБО ввела санкции против Шария и Деркача
18:28
Сергей Никифоров
Украина имеет в Кабуле военный и гражданский самолеты для эвакуации, - Никифоров
18:25
В Крыму затонуло судно: трех пассажиров эвакуировали спасатели
18:24
Сергей Никифоров
СНБО предлагает восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве
18:11
Антиталибские силы освободили от исламистов часть провинции Баглан, - СМИ
18:00
Спецжитлофонд
КГГА: Правоохранители распространили недостоверную информацию об обысках в "Спецжилфонде" и "Жилинвестстрое"
17:40
Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
17:32
Виктор Медведчук
ОГПУ завершил следствие по делу о госизмене Медведчука
17:30
PR
Бренд Poco представил 3 улучшенные фишки своих гаджетов
17:22
ТЭЦ
Почти половина украинских тепловиков заключила договор на поставку газа с Нафтогазом
17:21
флаг России
Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ к годовщине отравления Навального: в РФ пообещали ответ
17:20
школа карантин
В Одессе не станут переносить начало учебного года
17:13
Наталья Диденко
Какой будет погода в праздничные выходные: прогноз от синоптика Натальи Диденко
17:04
ООС
Независимость с привкусом полыни. Почему нам нужно оружие для армии, а не амнистия для коллаборационистов?
16:57
Нафтогаз
Нафтогаз планирует создать в Украине стратегический запас нефти
16:44
В Киеве 23 чиновников подозревают в хищении около 70 млн грн
16:33
В НАТО отчитываются о 18 тыс. эвакуированных из аэропорта Кабула
16:23
ОБСЕ
Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпосты в Донецкой области
16:20
Apple
Apple откладывает возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "Дельта"
16:11
Александр Хижняк
Призер Олимпиады-2020 Хижняк рассказал, чем будет заниматься дальше
15:58
#ЗдороваУкраїна30: Зеленский присоединился к спортивному челенджу в вышиванках
15:56
Глава Нацполиции Черновицкой области заявил об отставке
15:55
Facebook
Facebook закрыл возможность просмотра друзей для пользователей из Афганистана
15:46
вакцинация
МЗ объявил конкурс для школ с вакцинированными работниками: среди призов - компьютерная техника и гарнитура
15:37
COVID-19
В Германии объявили о начале четвертой волны COVID-19
15:36
ФБР не выявило заговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия
15:31
Руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщили о подозрении в связи с хищением 15 млн грн
15:25
АМКУ разрешил казахской финтех-компании приобрести платежную систему Portmone
15:13
НКРЭКУ повысила размер компенсации за отсутствие электричества более суток: как получить
15:11
Александр Антонюк
Украина должна судиться с Россией из-за утраченного газового шельфа, - политолог
15:09
гроза
ГСЧС предупредила о шквалах и граде: где ожидать шторм
14:56
Разумков
Разумков: в Раде хватит голосов за законопроект о Большом гербе
14:55
Вспышка COVID-19 в детском лагере Одессы: количество заболевших превысило 70
14:49
Тарас Степаненко
Приходится в 32 года учиться заново - лидер "Шахтера" рассказал о работе с новым тренером
14:40
Алексей Навальный
В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина
14:32
Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые предлагали офицеру СБУ "крышевать" контрабанду из ОРДЛО
Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые предлагали офицеру СБУ "крышевать" контрабанду из ОРДЛО
14:31
Олег Стринжа
Бывший топменеджер НБУ стал членом правления Ощадбанка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV