До 2030 года в США не будет хватать 67 тыс. работников по производству чипов, - промышленная группа
Согласно исследованию отраслевой ассоциации, рабочая сила индустрии чипов вырастет до 460 тыс. к концу десятилетия, но при нынешних темпах, когда люди оканчивают школы, США не будут выпускать достаточное количество квалифицированных работников, чтобы заполнить увеличение
Об этом информирует Reuters.
"Полупроводниковая промышленность США сталкивается с нехваткой примерно 67 000 работников к 2030 году", - говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA) и Оксфордской экономикой.
Согласно прогнозам, количество работников в секторе полупроводников вырастет до 460 тыс. к концу десятилетия по сравнению с примерно 345 тыс. в текущем году. Однако при таких темпах выпуска студентов США не смогут предоставить достаточно квалифицированных работников для заполнения этого увеличения.
Ассоциация полупроводниковой промышленности заявила, что заводы создадут рабочие места. Прогнозируемый дефицит включает в себя компьютерных ученых, инженеров и техников. Приблизительно половина будущих рабочих мест в области чипов будут составлять инженеры.
Согласно отчету, недостаток квалифицированных работников в секторе полупроводников является лишь частью более широкой проблемы с нехваткой выпускников в области науки, технологий, инженерии и математики в США. По прогнозам, до конца 2023 года может остаться незанятым 1,4 млн вакансий.
Этот анализ проводится в то время, когда Штаты пытаются укрепить свой внутренний сектор полупроводников. Закон CHIPS, выделяющий средства на новые производственные площадки, а также исследования и разработки, был подписан 9 августа.
Министерство торговли контролирует субсидии на производство в размере 39 млрд. долларов, предусмотренные законом. Компании, такие как Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd и Samsung Electronics Co Ltd, заявили, что подадут заявку на получение этих субсидий. Закон также предусматривает 25% инвестиционный налоговый кредит на строительство новых заводов по производству чипов или FAB на сумму 24 млрд долларов.
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