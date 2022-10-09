До 2025 года товары IKEA будут доставлять только электромобилями
В некоторых городах компания IKEA уже полностью перешла на электротранспорт, а в других работают над созданием инфраструктуры
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Джеспера Бродина.
Переход на электромобили является частью стратегии шведского бренда по сокращению выбросов парниковых газов в течение следующих восьми лет. IKEA стремится к 2030 году сократить больше парниковых газов, чем выбрасывает вся цепочка создания продуктов.
В некоторых городах компания уже полностью перешла на электромобили, в других работает над созданием необходимой инфраструктуры.
Ingka Group, владеющая большинством магазинов IKEA во всем мире, уже производит больше возобновляемой энергии, чем потребляет, инвестировав с 2009 года около 3 млрд евро в ветровые и солнечные проекты.
К 2030 году компания планирует увеличить инвестиции до 6,5 млрд евро в рамках усилий по увеличению использования возобновляемой энергии в цепочке поставок. В настоящее время компании уже принадлежат 575 ветровых турбин, 20 солнечных парков и 935 тыс. солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA.
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