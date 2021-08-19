До 2024 года спадет ажиотаж и земля станет чем-то вроде нового банковского депозита, - министр аграрной политики

Об этом министр сообщил в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"По моему мнению, как министра аграрной политики, у нас более чем достаточно, ресурса для выкупа аграрной земли. Чтобы было, что выкупить. Я вижу следующее: граждане Украины, видя, что сегодня стоимость гектара земли 50 тыс. грн, а аренда - 6 тыс. грн, считают экономику очень просто. Ежегодно аренда растет на 7-10%, стоимость также растет, и гражданин понимает, что земля - лучший депозит ", - отметил Лещенко.

Министр отметил, что до 2024 года в Украине не будет ажиотажа по транзакциям, аренда и конкуренция будет расти, но в высшей и наиболее эффективной формой использования земельных участков станет сдача в аренду.

"Поверьте мне, каждый даже не профильный товаропроизводитель, или просто гражданин, или владелец ИТ-компании, - каждый захочет приобрести 10-20-30 гектаров земли как банковский депозит. Общество это понимает, ведь мы имеем внутреннюю трагедию: у нас нет рынка труда, рынка капитала, у нас не работает фондовый или рынок облигаций. Сейчас каждый понимает, что лучшая инвестиция - недвижимость. Украинцы не доверяют банкам, поэтому я считаю, что скоро земля станет неким банковский депозитом", - сообщил Лещенко.





Напомним, по данным Министерства аграрной политики, по состоянию на 5 августа 2021 украинцы зарегистрировали более 4 тыс. сделок с землей с момента открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения 1 июля этого года.

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