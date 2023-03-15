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До 2023 года РФ планировала установить политический контроль над Молдовой, - расследование

15 мартa, 2023 среда
12:22
Мир Молдова

Журналисты получили документ "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", согласно которому РФ планировала установить контроль над политикой Молдовы до 2030 года

Об этом говорится в совместном расследовании журналистов RISE (Молдова), Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия) Швеция), Frontstory (Польша) и VSquare и другие специалисты сферы.

Журналисты получили документ "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", согласно которому Россия планировала взять Молдову под политический контроль до 2030 года.

Стратегия строилась в трех сферах влияния: военно-политической, экономической и гуманитарной.

"Цель не в том, чтобы коварно аннексировать страну, а чтобы усилить пророссийское влияние в Молдове, прежде всего для предотвращения пронатовских, проевропейских тенденций. Кремль рассматривает Молдову скорее как ориентированный на Россию буфер, чем часть Российской империи. Как и с Грузией, речь больше о то, чтобы поставить знак "стоп" для Запада и всячески препятствовать вступлению страны в ЕС и НАТО", - прокомментировал собеседник журналистов по разведке Молдовы.

Утверждается, что целями стратегии было:

  • противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову;
  • Вовлечение Молдовы в ОДКБ и другие международные проекты под эгидой РФ;
  • "Урегулирование приднестровского конфликта" при посредничестве России на основе особого статуса Приднестровья;
  • Усиление пророссийских настроений в обществе через информационное влияние и образовательные программы, противодействие "румынизации".

В частности, речь идет об экономическом давлении на Молдову как одном из основных рычагов влияния на страну:

"Молдова известна высокой зависимостью от российского газа и подвергалась неоднократным и длительным торговым эмбарго со стороны РФ. Согласно политическим целям и с признанным использованием Россией газа как политического оружия, экономическая часть плана продолжает фокусироваться на поставках российского газа. Это позволит сохранить одностороннюю зависимость Молдовы России и еще больше обременить ее население поставками газа по завышенным ценам и угрозам его отключения, особенно зимой, как это было до сих пор, даже при пророссийских правительствах», - пояснил Yahoo News Влад Лупан, бывший представитель Молдовы в ООН, ознакомившись с документом.

Другой важной задачей для Кремля было также помешать ограничению деятельности российских СМИ в стране и создать сеть лояльных общественных организаций, как Молдавско-российский деловой союз, основанный экспрезидентом Игорем Додоном.

Отмечается, что документ был подготовлен тем же управлением, разработавшим аналогичную стратегию по планам России по захвату Беларуси.

  • Напомним, ранее аналитический центр "Досье" сообщал , что Кремль планирует захватить Беларусь до 2030 года. Война в Украине слегка притормозила процесс поглощения Беларуси Россией, но не остановила его.
Россия
Молдова
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