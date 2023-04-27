Об этомсообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено", - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что подводные ракетоносители врага заведены в пункты базирования для пополнения запасов после дежурства.

Наготове остаются 2 надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "калибров".