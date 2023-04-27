До 16 "калибров": РФ оставила в Черном море надводные носители, а подводные отправила для пополнения запасов
В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 14 единиц, однако уменьшено количество ракетоносителей
Об этомсообщает оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка врага в Черном море представлена 14 единицами, но количество ракетоносителей уменьшено", - говорится в сообщении.
Командование отмечает, что подводные ракетоносители врага заведены в пункты базирования для пополнения запасов после дежурства.
Наготове остаются 2 надводных ракетоносителя, суммарное снаряжение которых может быть до 16 "калибров".
- Напомним, в Генштабе ВСУ предполагают , что Россия, вероятно, отложила массированные ракетные обстрелы Украины до осени.
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