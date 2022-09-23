До 15 лет за решеткой или пожизненно: более 400 коллаборантов и предателей вскоре получат судебные приговоры, - СБУ
Служба безопасности Украины расследует более 1600 производств по фактам коллаборационной деятельности, 420 человек уже ждут приговоров суда
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения России следователи СБУ открыли более 1600 уголовных производств по статье "Колаборационная деятельность", материалы с доказательствами измены и сотрудничества с врагом со стороны 420 человек уже находятся в судах.
"По материалам СБУ около 420 человек, в отношении которых наши следователи собрали доказательства коллаборационизма и измены, вскоре получат приговоры суда. В зависимости от степени вины, им придется провести до 15 лет за решеткой или получить пожизненное заключение", - отметил на брифинге представителей. Сил безопасности и обороны Украины представитель СБУ Артем Дехтяренко.
Сообщается, что с 24 февраля следователи СБУ в целом по всем подследственным статьям осуществляли досудебное расследование более чем в 32 тыс. уголовных производств. Большая часть из них касается зверств кафиров и нарушений законов и обычаев войны.
"Если перечислить это на дне, то ежедневно следователи СБУ открывают по 160 новых уголовных производств. То есть каждый час спецслужба разоблачает по меньшей мере 6 преступлений против Украины. Эта цифра говорит сама за себя", - добавил Дехтяренко.
- Ранее, 21 сентября стало известно, что на войне России против Украины был ликвидирован псевдополковник и так называемый командир батальона элдеэнеров Алексей Еремеев.
- 23 сентября стало известно, что по материалам Службы безопасности Украины, 15 лет проведут за решеткой еще 7 боевиков, воевавших в рядах армии России.
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