До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович

О потерях врага на трассе между Киевом и Житомиром он написал в своем Facebook.



"Боже мой, знали бы вы, как мы их метелим утром под Киевом. По подтвержденным оценкам, к 14.00 было уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях трассы Ирпень-Житомир", - сообщил Арестович.