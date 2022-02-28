До 14:00 было уничтожено более 200 единиц техники захватчиков на направлениях трассы Ирпень-Житомир, - Арестович
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что за сегодняшнее утро на направлениях трассы Ирпень-Житомир было уничтожено более 200 единиц вражеской техники.
О потерях врага на трассе между Киевом и Житомиром он написал в своем Facebook.
"Боже мой, знали бы вы, как мы их метелим утром под Киевом. По подтвержденным оценкам, к 14.00 было уничтожено и повреждено более 200 единиц разной техники на направлениях трассы Ирпень-Житомир", - сообщил Арестович.
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