Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины .

Как говорится в сообщении, при публичном обвинении Одесской областной прокуратуры житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации (статья 258-3, ч. 1 УК Украины).

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-ю штурмовую роту подразделения "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыль"". Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей", – пишет Офис ГП.

Отмечается, что коллаборант был награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР" за участие в отдельных боевых операциях на территориях Металлиста, Чернухиного и Дебальцево.

Досудебное расследование заочно осуществляло управление СБУ в Одесской области.

Бывший госсекретарь МИД из-за своей халатности нанес ущерб госбюджету в размере 3,2 млн грн. Ему объявлено о подозрении.

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