До 14 лет за решеткой с конфискацией имущества: суд вынес приговор главарю штурмовой роты "ЛНР"
В Одесской области к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили главаря штурмовой роты "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины .
Как говорится в сообщении, при публичном обвинении Одесской областной прокуратуры житель Измаила приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации (статья 258-3, ч. 1 УК Украины).
"Прокуроры в суде доказали, что мужчина в 2014 году вступил в так называемую 1-ю штурмовую роту подразделения "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальон "Заря" на должность командира под позывным "Крыль"". Он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей", – пишет Офис ГП.
Отмечается, что коллаборант был награжден медалью "за отвагу" 1-й степени "ЛНР" за участие в отдельных боевых операциях на территориях Металлиста, Чернухиного и Дебальцево.
Досудебное расследование заочно осуществляло управление СБУ в Одесской области.
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