До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active
Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active, ориентированный на людей занимающихся спортом. В нем есть 50 режимов, из которых 10 – для профессиональных бегунов
Об этом сообщил официальный сайт Xiaomi.
Трекер получил сплошной силиконовый ремешок, в который встроена капсула с 1,47-дюймовым TFT-экраном, разрешением 320х172 пикселя и пиковой яркостью до 500 нит. Фитнес-браслет способен удерживать заряд в течение 14 дней. Зарядка магнитная, извлекать капсулу для нее не нужно.
Кроме наличия 50 спортивных режимов, есть стандартные возможности измерения пульса, уровня насыщения крови кислородом, стресса и качества сна.
Аксессуар защищен от воды и выдерживает погружение на глубину до 50 метров.
Smart Band 8 Active обойдется в 25 евро.
- В апреле НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны – китайская компания не ушла с российского рынка и до сих пор остается там лидером по продажам смартфонов.
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