До 14 дней работы и 50 спортивных режимов: Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 Active

Об этом сообщил официальный сайт Xiaomi.

Трекер получил сплошной силиконовый ремешок, в который встроена капсула с 1,47-дюймовым TFT-экраном, разрешением 320х172 пикселя и пиковой яркостью до 500 нит. Фитнес-браслет способен удерживать заряд в течение 14 дней. Зарядка магнитная, извлекать капсулу для нее не нужно.

Кроме наличия 50 спортивных режимов, есть стандартные возможности измерения пульса, уровня насыщения крови кислородом, стресса и качества сна.

Аксессуар защищен от воды и выдерживает погружение на глубину до 50 метров.

Smart Band 8 Active обойдется в 25 евро.