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До 12 лет за решеткой светит коллаборантам, которые возглавляли Снегиревку во время временной оккупации

4 апреля, 2023 вторник
16:38
Криминал

К 12 годам за решеткой могут приговорить коллаборантов, возглавлявших Снегиревку в Николаевской области во время временной оккупации. Среди них – пропагандист, работавший лично на Пушилина

Об этом пишет СБУ .

Отмечается, что добровольно согласились занять руководящие должности в оккупационных органах власти.

Организатор преступной группы - бывший житель Николаевщины, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. СБУ сообщает, что его назначению лично способствовал террорист Денис Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке.

Барабашов занимался организацией псевдореферендума по присоединению захваченной части Николаевщины в состав РФ и занимался распространением кремлевского режима.

Его сообщниками стали бывший председатель Снигиревского горсовета Александр Ларченко и депутат Баштанского районного совета Татьяна Мезина. Они организовывали дворовые обходы местных жителей и заставляли людей голосовать. В случае отказа – угрожали репрессиями и конфискацией имущества.

Известно, что во время освобождения Николаевщины все трое коллаборантов скрылись на временно захваченной части юга Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

СБУ разоблачила священника-коллаборанта, благословляющего российских военных во время оккупации Харьковщины.

СБУ
Николаевщина
война с Россией
коллаборанти
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