До 100 тыс. украинских военных прошли обучение на полигонах союзников, но цифру нужно удвоить, - Тимочко
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ военнослужащий ВСУ Иван Тимочко отметил, что мобилизация в Украине проходит в соответствии с потребностями и заявками воинских частей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Мобилизация проходит с 24 февраля прошлого года в соответствии с потребностями и заявками, которые представляют военные части, центры комплектования. Мобилизация происходит в соответствии с возможностями и мощностями наших учебных центров. А также с учетом того, сколько мы можем дополнительно отправить наших мобилизованных на обучение в страны-партнеры", - отметил Тимочко.
По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, от 80 до 100 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на полигонах стран-союзников. Но чтобы иметь преимущество над врагом, эту цифру нужно как минимум удвоить.
"С учетом того, что нам поступает техника от партнеров. Это техника совершенно другого поколения, и она требует не только использования ее в бою, а также ремонта и передачи опыта новым мобилизованным", - добавил Тимочко.
- В Украине будут работать над усовершенствованием мобилизационных мероприятий, чтобы больше не возникало ситуаций, когда с улицы отправляются сразу на фронт
- Верховная Рада работает над усовершенствованием законодательных оснований для вручения повесток, возможно, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования будут отправлять в мессенджерах
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