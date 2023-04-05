До 100 тыс. грн на собственное дело: стартовал конкурс бизнес-идей для предпринимателей в регионах "Делай свое"

“В этом году своим фокусом в поддержке бизнес-проектов мы определили продовольственную безопасность. В прошлом году большинство идей так или иначе касались переработки или хранения овощей и фруктов, создания новых продуктов, логистики, дистрибуции и т.д. Сейчас это наиболее актуально в громадах. После победы эта тенденция никуда не исчезнет. Поэтому мы решили направить свои усилия на создание успешной экосистемы малого бизнеса в регионах, которая давала бы людям работу и обеспечивала громаду или область товарами или услугами в сфере продовольственной безопасности”, – рассказала Татьяна Волочай, директор благотворительного фонда “МХП – Громаде”, который стал организатором конкурса.

На грантовую поддержку могут подаваться:

уже работающие бизнесы;

предприниматели, имеющие бизнес-идею и ищущие средства на ее воплощение;

предприниматели, релокирующие свое дело.

“Особенностью нашего ежегодного конкурса являются консультации экспертов и волонтеров. То есть кроме грантов предприниматели смогут получить консультации и пройти обучение по написанию грантовых заявок, созданию бизнес-плана, стратегированию, SMM и т.д. Первая подобная консультация состоится уже 11 апреля. На нее смогут попасть все желающие по предварительной регистрации. То есть кроме средств мы предоставляем то, что будет работать на бизнес-идею предпринимателя в долгосрочной перспективе – нетворкинг и новые знания”, – добавляет Владимир Панченко, руководитель национальных проектов благотворительного фонда “МХП – Громаде”.

Основными критериями для отбора победителей станут инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальный эффект в обществе и/или вовлечение в бизнес или работу переселенцев.

Конечный срок подачи заявок – 5 мая. Объявление победителей намечено на 25 мая 2023 года.

В прошлом году в рамках конкурса благотворительный фонд профинансировал 74 бизнес-идеи более чем на 6 млн грн в 11 областях Украины.

Конкурс бизнес-идей " Делай свое "

Грантовый конкурс для представителей малых громад по внедрению бизнес-инициатив при финансовой поддержке МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался «Село. Шаги к развитию». За время действия конкурса более 300 человек смогли положить начало бизнесу в сельской местности, получив грантовую поддержку на сумму более 16 млн гривен. В 2020-м конкурс переименовали в "Делай свое" и расширили географию проведения.