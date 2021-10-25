До 10 тысяч: Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью
Польша доведет число военных, которые помогают в охране границы с Беларусью, до 10 тысяч
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".
"Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизии", - заявил Блащак.
По его словам, войска территориальной обороны оказывают помощь в проведении операции и помогают жителям приграничных районов.
- Напомним, Польская пограничная служба сообщила об очередной попытке мигрантов 24 октября прорваться с территории Беларуси через границу. Двое польских солдат были госпитализированы.
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