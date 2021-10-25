До 10 тысяч: Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

"Мы увеличим число военных, которые помогают Пограничной службе, на 2,5 тысячи человек. Уже вскоре надежность границы будут обеспечивать около 10 тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизии", - заявил Блащак.

По его словам, войска территориальной обороны оказывают помощь в проведении операции и помогают жителям приграничных районов.

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