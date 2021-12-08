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До $10 тыс. ежемесячно: YouTube запускает в Украине программу монетизации Shorts Fund
В декабре платформа YouTube запускает в Украине приложение YouTube Shorts Fund. Она предусматривает бонусные выплаты авторам, создающим короткие видео
Об этом говорится в блоге YouTube.
Чтобы получить бонус в рамках программы YouTube Shorts Fund, авторы должны следовать следующим требованиям:
- на канале должно быть по меньшей мере одно короткое видео, отвечающее требованиям, загруженное за последние 180 дней;
- необходимо соблюдать правила сообщества, правила авторских прав и правила монетизации YouTube ;
- на канале не должно быть неоригинальных видео (например, нередактированных фрагментов из фильмов или сериалов), копий контента с других каналов и роликов, содержащих водяные знаки или логотипы сторонних социальных сетей;
- необходимо достичь совершеннолетия;
- если автору от 13 до 18 лет, родитель или опекун должен вместо него принять Условия использования и создать аккаунт AdSense и связать его с каналом, чтобы пользователь мог получать выплаты.
Справка: Программа YouTube Shorts Fund – это инициатива от Google, в рамках которой платформа вознаграждает авторов "креативных и оригинальных" коротких видео. Бюджет программы составляет $100 млн.
- Напомним, 1 декабря YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году.
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